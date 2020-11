L’amicizia tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò, che tanto ha fatto discutere soprattutto per la sincerità della modella brasiliana, messa in dubbio soprattutto da Francesco Oppini, potrebbe aver subito una battuta di arresto a causa di una discussione avvenuta nella notte, nella Lavatrice della casa del Grande Fratello Vip.

Dayane Mello, infatti, non sta vedendo di buon occhio l’amicizia tra Rosalinda e il gruppo, in un certo senso, capitanato da Tommaso Zorzi, affermando che si tratta di un rapporto di amicizia falso, da entrambe le parti:

Tu devi vivere con queste persone qua, fai finta di essere amica loro come loro fanno finta di essere amici tuoi…

Rosalinda Cannavò, appena sentito il verbo “fingere”, ha reagito di impulso:

Faccio finta di essere amica? Dayane, ma che caz*o stai dicendo!

Dayane Mello, che, nelle ultime ore, non ha nascosto per nulla la propria insofferenza nei riguardi degli altri inquilini, convinta che tutti stiano parlando male di lei alle sue spalle (soprattutto Tommaso Zorzi e Stefania Orlando), ha messo in allerta Rosalinda, invitandola a stare da sola piuttosto che essere amica loro:

Devo cercare di vivere con persone che non mi interessano? Devo ridere per forza? Loro fanno finta, tu, non lo so. Tu, lo so come sei fatta. Gli altri, io lo so come sono fatti, ognuno di loro. Hanno cercato di rovinare il nostro rapporto, di metterti contro di me. So come faranno, lo so come agiranno nei tuoi confronti. Quindi, a questo punto, sai che ti dico? È meglio che stai da sola! Tu sei più serena, loro sono più sereni. E basta… Che ti devo dire? Tanto ormai non penso che hai più bisogno di me…

Rosalinda Cannavò non ha accolto bene quanto detto dalla sua amica ed è apparsa un po’ sconsolata da quanto ascoltato:

Quando dici queste frasi…

Durante la conversazione, come riporta il sito Isa e Chia, inoltre, Dayane ha anche accusato Rosalinda di non aver fatto abbastanza per difendere la loro amicizia, di fronte alle insinuazioni degli altri, aggiungendo che una sua eliminazione di questa sera, durante la nuova puntata serale del Grande Fratello Vip che andrà in onda su Canale 5 (Dayane Mello è in nomination), sarebbe la migliore cosa per tutti.