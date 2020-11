Nella diciannovesima puntata del Grande Fratello VIP condotto da Alfonso Signorini spazio anche per il caso Enock Barwuah – Selvaggia Roma. Ricapitolando ‘le puntate precedenti’ l’influencer venerdì sera è entrata nella casa come nuova concorrente, ma non ha fatto in tempo ad appoggiare le valigie che immediatamente scoppiano gli scoop riguardanti due concorrenti: Pierpaolo Pretelli ed il fratello di Mario Balotelli.

Selvaggia afferma di aver avuto un flirt con entrambi. Il primo smentisce categoricamente – davanti ad Elisabetta Gregoraci – e il chiarimento avviene quasi immediatamente, mentre con Enock le cose sono andate diversamente. L’ex di Francesco Chiofalo continua a persistere su dei baci che lei ed Enock si sarebbero scambiati in una discoteca. Il gieffino nega, e quando Selvaggia gli recrimina l’essere poco sincero, Enock si arrabbia. Immediatamente scatta una violenta lite ed uno scambio di accuse.

Alfonso Signorini così vuole fare chiarezza sulla questione, chiama Enock in confessionale e si fa spiegare la faccenda:

Io e Selvaggia ci siamo scambiati dei messaggi, non mi ricordo che messaggi erano. Però questi messaggi non sono stati inviati da me, ma da un’altra persona. Questa estate ci siamo visti in una discoteca, passiamo una serata insieme nel privè ma non ci siamo baciati. Non è neanche vero che io l’ho chiamata alle 5 del mattino per farla venire in albergo da me. Io sono stato male in quella serata perché ho bevuto un po’. Io non so perché lei fa così.

Grande Fratello VIP, Selvaggia Roma contro Enock: “Non hai le pa**e”

Selvaggia ascolta tutto dal salotto. Una volta uscito dal confessionale, Enock viene nuovamente attaccato dalla concorrente:

Sei folle. Vai avanti così fino in fondo o vuoi tirare fuori le p***e? Mi dai la conferma che tu quando mi hai baciata, in realtà eri già fidanzato.

Conferma ulteriormente che i baci ci sono stati “C’era anche il mio migliore amico Tony che stava lì“, mentre lui in parte cambia quanto detto poc’anzi: “Avrò bevuto, ma non ricordo quello che ho fatto quella sera“. In chiusura, l’influencer aggiunge l’esistenza degli screenshot della chat dove lei ed Enock avrebbero continuato a scriversi. La verità è ancora lontana.