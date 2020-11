La confessione bomba di Elisabetta Gregoraci lasciata a Giulia Salemi e Francesco Oppini ha lasciato tutti a bocca aperta. Ieri pomeriggio durante una conversazione in giardino la showgirl ha dichiarato che il suo ex marito Flavio Briatore – nel periodo post lockdown di marzo/aprile – le ha chiesto di sposarlo nuovamente a tre anni esatti dalla separazione: “Eravamo a casa sua e mi ha chiesto queste cose” dice in confessionale.

Mi ha detto che secondo lui dovremo tornare insieme e che avremo dovuto riprovarci. Lui è un uomo tutto d’un pezzo. Io lo sogno quando sono qua.

Elisabetta Gregoraci commenta che l’affetto con Briatore è rimasto immutato, il suo desiderio di riunire la famiglia al momento però non sembra esser stato esaudito:

Io non ho risposto. Lui per me è una persona troppo importante. Ancora oggi è come se non ci fossimo separati. Finché io e lui non ci rifaremo una famiglia passeremo tempo insieme. Delle volte, anche se io e lui discutiamo, ritengo che io, lui e Nathan siamo ancora una famiglia.

Il futuro è un grande punto di domanda. La showgirl in questo momento ha stretto un particolare rapporto all’interno della casa con Pierpaolo Pretelli, il quale è ormai rapito sentimentalmente dalla Gregoraci. Ma la storia tra lei e l’imprenditore potrà mai avere una ripresa? La risposta alla domanda di Alfonso Signorini arriva decisa:

Penso di no. Non siamo riusciti a risolvere delle cose che hanno fatto sì che la nostra storia si rompesse dopo 13 anni. Anche se poi ci si rende conto di ciò che si perde. Ho paura di far peggio, ma le colpe di quello che è successo è di entrambi e mai di una persona sola.

Grande Fratello VIP 5, la lettera di Flavio Briatore ad Elisabetta Gregoraci

All’inizio di ottobre, Elisabetta ha ricevuto una lettera da parte del suo ex marito. Recitava così: