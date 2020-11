Elisabetta Gregoraci prosegue la sua avventura nella casa del Grande Fratello VIP. La concorrente in questo momento fortemente legata a Pierpaolo Pretelli decide di tornare a parlare del suo rapporto con il suo ex marito Flavio Briatore. Rapporto altalenante per via del divorzio avvenuto qualche anno fa, ma pur sempre rispettoso poiché – ricordiamo – dalla loro unione è nato loro figlio Nathan Falco.

Durante una conversazione con Giulia Salemi e Francesco Oppini avvenuta ieri (domenica 15 novembre), Elisabetta si è lasciata andare ad una confidenza inaspettata e che fa parlare, soprattutto perché testimonia il forte affetto che l’imprenditore nutre ancora verso la showgirl. Lei afferma che Briatore avrebbe avuto il desiderio di riavvicinarsi a lei e ricomporre la famiglia. In più – particolare più curioso di tutto – è il fatto che lui le avrebbe chiesto di risposarla.

L’influencer rimane choccata dalla rivelazione e le chiede se alla richiesta dell’uomo c’è stata una risposta da parte sua. Elisabetta non parla e non vuole aggiungere una parola di più, ma lascia intendere che di un secondo matrimonio non se ne parla. L’imbarazzo di Giulia e Francesco li porta a cambiare argomento senza troppi giri di parole.

Qualche giorno fa, sempre nel bel mezzo di uno scambio di battute, Elisabetta Gregoraci ha parlato di un Briatore che sarebbe stato “possessivo” nei suoi confronti anche se non ha specificatamente fatto il suo nome e cognome, ma solo parlato per le sue iniziali “F.B,”: “Sono sua, per lui“.