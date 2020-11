Stasera, dopo la diretta dell’ultima puntata del ‘Grande Fratello Vip 5’, c’è stato un duro confronto tra Patrizia De Blanck e Giulia Salemi. La contessa non ha gradito la nomination della giovane influencer che, assieme a quella di Stefania Orlando e Rosalinda Cannavò, l’hanno automaticamente condannata allo scontro al televoto contro Francesco Oppini.

De Blanck: “Arriva la prima scema e mi nomina. Stai lontana da me. Allontanati da me. Sei cancellata. Non voglio sapere nemmeno chi sei. Non me ne frega niente. Depennatemi per sempre (riferendosi anche a Rosalinda, ndb).

La neo concorrente del ‘Grande Fratello Vip 5’ tenta di motivare la propria scelta ma la nobile ottantenne non vuole sentire ragioni e minaccia di chiudere ogni tipo di rapporto con l’ex fidanzata di Francesco Monte:

Salemi: “Sono andata ad esclusione. Non è bello, è un gioco. Mi dice: ‘Non vuoi parlarmi più’. Ma che reazioni sono. Sono brutte queste affermazioni”.

Tommaso Zorzi, intento a cucinare per tutto il gruppo, cerca di rincuorarla:

Mello: “Non prenderla sul personale. Lei sbotta”.

Zorzi: “Non te la prendere. A me ha fatto l’occhiolino, vuol dire che sta facendo la parte. Sta facendo un po’ di show, lasciaglielo fare. Non cadere nel suo gioco. Sii gentile con lei. Vedrai che ne esci bene”.

#gfvip La contessa che sbotta contro giulia (e rosalinda ) per la nomination pic.twitter.com/53GYA8Ock8 — Lulú (@Lul62111985) November 17, 2020

La De Blanck, parlando con Maria Teresa Ruta, teme che sia il figlio di Alba Parietti e Franco Oppini ad avere la peggio al televoto perché fortemente amata dal pubblico da casa. Sarà davvero così?