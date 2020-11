Si è tanto discusso della fine del matrimonio tra Roberto Parli e la conduttrice televisiva Adriana Volpe, e a quanto pare se ne parla ancora. L’ex marito di Adriana Volpe, infatti, è tornato a parlare dell’ex moglie sui Social, rispondendo ai suoi fan. A chi scriveva all’uomo di trovare una nuova compagna più sincera e magari meno famosa, Parli non ha esitato a rispondere:

“Famosa? (Adriana, ndr) Di cosa? Le mie vere ferite sono la Famiglia, e mia figlia che piange ogni volta”.

Ma non è tutto. Roberto Parli infatti ha anche scritto un commento che sicuramente non lascia in splendida luce l’ex moglie, lasciando inoltre intendere che probabilmente anche Adriana avrebbe non poche colpe da attribuirsi per la fine del loro matrimonio dopo 14 anni d’amore:

“Sarebbe anche il momento che ‘qualcuno’ (Adriana) tiri fuori i suoi scheletri dall’armadio. Ma per me è molto più appagante vedere felici i nostri figli. Ti amo Gisele, da sempre e per sempre”.

Ultimo ma non meno importante, il commento in risposta ad una fan di Adriana che Roberto ha deciso di condividere online. La follower della sua ex moglie gli aveva rimproverato di essersi lasciato sfuggire una donna sincera, innamoratissima e genuina. Parli ha dunque sentenziato:

“Ma tu chi sei e cosa sai? Peccato che non si giudichi in tre mesi (di Grande Fratello Vip) una persona, ma in più di 14 anni! Io vivo e vedo la realtà, tu il Reality”.

Insomma, di attrito tra Roberto Parli e l’ex moglie pare ce ne sia ancora parecchio. Sembra anche, ad onor del vero, che Parli faccia fatica ad accettare la fine della sua lunga relazione con Adriana che, lo ricordiamo, è anche mamma della loro splendida Gisele.

Dal canto suo, Adriana non ha mai più voluto parlare pubblicamente del suo matrimonio ormai culminato in una separazione, anche se alcuni haters parlano per lei. Sempre in risposta al suo ex marito Roberto Parli, infatti, un account avrebbe commentato: “Ora nell’armadio di Adriana c’è l’amico”, lasciando ad intendere che Adriana abbia un amante e che tutti lo sappiano.

Dove starà la verità e come proseguiranno le cose tra Adriana e Roberto?