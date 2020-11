by @sebastianocascone

Enock Barwuah,, fratello di Mario Balotelli, nel corso dell’ultima puntata del ‘Grande Fratello Vip 5’, è stato protagonista di un chiarimento con Selvaggia Roma.

L’ex protagonista di ‘Temptation Island’, a distanza di giorni dal suo ingresso in casa, continua a sostenere che, con il giovane calciatore, ufficialmente fidanzato con Giorgia, ci siano stati dei baci intensi fuori da una discoteca. E non solo.

Il giocatore l’avrebbe tempestata di telefonate alle 5 di mattina per essere raggiunto in hotel. Una circostanza smentita dallo stesso Enock che avrebbe riferito che, quella sera, sarebbe stato male con lo stomaco per aver bevuto troppo.

La frecciatina a Selvaggia Roma?

Durante l’ultima diretta del programma, condotto da Alfonso Signorini, Mario Balotelli, attraverso una serie di tweet, ha commentato la vicenda, lanciando, di fatto, una frecciatina, a chi mette seriamente in dubbio l’integrità del fratello:

#gfvip quando decidi di camminare nelle tenebre dimenticati la luce. Gioco finito. Enock è intoccabile ripeto INTOCCABILE. La vita non è al gf quando si sparla a caso poi si prendono le proprie responsabilità MA FUORI DALLA CASA!

in bocca al lupo a tutti ❤️ — Mario Balotelli (@FinallyMario) November 16, 2020

“Quando decidi di camminare nelle tenebre dimenticati la luce. Gioco finito. Enock è intoccabile ripeto INTOCCABILE. La vita non è al GF, quando si sparla a caso poi si prendono le proprie responsabilità MA FUORI DALLA CASA! in bocca al lupo a tutti”

Stamattina, Enock decide di chiarirsi di nuovo con la coinquilina.

“Devi imparare a dire la verità” esordisce Selvaggia che non ha intenzione di smentire il suo racconto, “io e te abbiamo parlato a telefono” continua a sostenere ma il coinquilino ribadisce la sua versione e nega di aver scambiato con lei messaggi e anche un bacio.

“Forse avrà avuto io un atteggiamento too much” dice infine Enock che prosegue “ho messo in dubbio il mio comportamento con te nel parlare” spiega dicendo di non essersi però spinto oltre.

“Tu dirai di no e io di si” ribatte Selvaggia, nessuno dei due sembra voler cedere, la discussione prosegue con toni pacati e Enock si dice scettico per il motivo e la tempistica con cui la ragazza ha raccontato la storia.