Pierpaolo Pretelli, il fratello Giulio pubblica le chat e gli audio di Selvaggia Roma

Durante l’ultima puntata del ‘Grande Fratello Vip 5’, andata in onda, ieri, lunedì 16 novembre 2020, Giulio Pretelli, fratello di Pierpaolo, ha pubblicato sui propri social, le chat e gli audio che Selvaggia Roma gli avrebbe indirizzato poche ore prima dal suo ingresso nel loft di Cinecittà.

Di fatto, l’ex protagonista di ‘Temptation Island’ negherebbe l’esistenza di un flirt con l’ex velino di ‘Striscia La Notizia’. Ecco le sue parole:

“Comunque a prescindere da questo cosa vai a dire in giro? Che io ti ho fatto credere che tra me e Pierpaolo c’è stata una frequentazione?”

SELVAGGIA ROMA CHE AMMETTE AL FRATELLO DI PIERPAOLO CHE NON C'È STATA NESSUNA STORIA E NESSUNA FREQUENTAZIONE CON LUI 🤦🏽‍♀️ #GFVIP pic.twitter.com/oqy09eWLiy — R ✨ (@innomedeltrash) November 16, 2020

Il ragazzo, oggi pomeriggio, sarà ospite di ‘Pomeriggio 5’ per raccontare la propria verità su quello che sta accadendo in questi ore:

“Questi sono i messaggi che la mitica Selvaggia Roma mi mandò prima di entrare nella casa, che poi ha deciso di bloccarmi e cancellare tutto perché forse si era resa conto già di allora delle stronz*** che stava scrivendo. Come potete ascoltare lei mi aveva già parlato di aver avuto una storia con Pierpaolo, ma successivamente si è subito rimangiata tutto. Ho visto Selvaggia una sola volta in vita mia, in discoteca”.

Il Grande Fratello organizzerà un confronto a tre nelle prossime settimane per chiarire, una volta per tutte, la natura del legame tra Pierpaolo e Selvaggia? Ci sono stati baci a stampo, qualcosa di più o nulla? Il mistero continua…