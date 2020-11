Selvaggia Roma a Pierpaolo Pretelli: “Elisabetta Gregoraci ti tiene come scorta” (video)

Pierpaolo Pretelli e Selvaggia Roma, ieri sera, dopo l’ultima puntata del ‘Grande Fratello Vip 5’, si sono ritrovati nel cucurio per un confronto. L’ex velino di ‘Striscia La Notizia’ e l’ex protagonista di ‘Temptation Island’ hanno espresso il proprio punto di vista sui rispettivi legami con Elisabetta Gregoraci.

L’ingresso dell’ex fidanzata di Francesco Chiofalo sembra aver alterato gli equilibri tra il personal trainer e l’ex moglie di Flavio Briatore. Selvaggia, nella notte, ha cercato di far aprire gli occhi all’amico (Qui, il video):

Roma: “Se lei ha fatto capire che ha un’altra persona fuori, non mi metto a fare così con te, perché sei tu. Ci sta che ti vuole bene, che ti reputa un amico, che state facendo un percorso assieme”.

Pretelli: “Anche con lei ci sono delle cose, che magari, si vedono da parte di entrambi. Però, lei non si lascia andare. Io adesso la vivo in maniera più serena”.

La donna, però, è convinta che, fuori dal loft di Cinecittà, non ci possa essere un futuro sentimentale con Elisabetta Gregoraci:

Roma: “Ti stai affezionando a lei, sembra che tu voglia una cosa fuori da lei. Ci sta. Dopo dice che ha voglia di baciarti e, poi, stasera, potrebbe tornare con Briatore. Fatti i calcoli. Non ti sta prendendo in giro?! Ti sta tenendo come una scorta. Apre gli occhi. Quando ha detto così, sono rimasta interdetta. Follia. Ha detto questa cosa e la persona che stava sognando? Se sono cose delicate non ti metti a fare la cretina qui dentro e giochi su questa situazione…”

Pretelli: “Io me la sto vivendo in maniera molto serena. Prima no, ora sì. Me la vivo giorno per giorno. Prima mi facevo i film, volevo continue dimostrazioni. Lei si è bloccata. Che mi vuole bene ci metto la mano sul fuoco. Il resto è da vedere fuori. Se lei non fosse venuta qua ed io qua, non ci saremmo mai conosciuti. Abbiamo due vite totalmente diverse. Sono più sereno, sono pronto a tutto”