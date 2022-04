Belen Rodriguez è stata avvistata di nuovo insieme a Stefano e questa volta con i due sarebbero stati presenti anche Luna Marì e Santiago.

Il presunto ritorno di fiamma tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino sembra ormai cosa certa: i due sono stati paparazzati da Chi in un parco di Milano dove il ballerino stava giocando a basket con suo figlio Santiago. A seguire la showgirl è arrivata con la figlia Luna Marì e ha accarezzato dolcemente il viso dell’ex marito, che poi avrebbe raggiunto lei e il resto della famiglia a casa sua. La coppia avrà trovato il modo di avere un’intesa pacifica?

Belen Rodriguez Stefano De Martino

Belen Rodriguez e Stefano: la famiglia allargata

Per la prima volta Belen e Stefano sono stati paparazzati con la loro “famiglia allargata”. Nonostante due rotture alle spalle e l’arrivo della piccola Luna Marì (nata dall’amore tra Belen e Antonino Spinalbese) l’unione tra i due sembra essere inossidabile e Chi ha lanciato l’ipotesi secondo cui Belen questa volta sarebbe intenzionata a far durare “per sempre” la sua storia con il ballerino. Per questo la bella argentina – sempre secondo il settimanale – gli avrebbe fatto un ultimatum: se Stefano accetterà di tornare a vivere insieme a lei e ai suoi figli, questa volta sarà per restare.

Al momento la showgirl e Stefano De Martino non hanno confermato pubblicamente la notizia, ma in tanti sono curiosi di sapere che piega prenderanno le cose tra i due in futuro.

