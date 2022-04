Laura Pausini ha svelato alcuni retroscena sulla sua vita: dalle nozze saltate con Paolo Carta al motivo per cui ha gioito per la mancata vittoria dell’Oscar.

Laura Pausini e Paolo Carta avrebbero dovuto sposarsi durante il 2021 ma poi, a causa dell’emergenza Coronavirus, i due hanno deciso di rinviare i fiori d’arancio a data da destinarsi. “Dobbiamo scegliere un’altra data”, ha dichiarato la cantante a Vanity Fair, a cui ha svelato anche i motivi per cui avrebbe “gioito” per la sua mancata vittoria agli Oscar.

Laura Pausini ha rivelato di aver tirato un sospiro di sollievo per non aver vinto l’Oscar 2021, così da poter dare una lezione di vita a sua figlia Paola, nata dall’amore per il compagno musicista Paolo Carta (con cui l’amore procederebbe a gonfie vele e con cui lei sarebbe intenzionata a convolare a nozze).

“Dopo il Golden Globe, con l’Italia in ginocchio per il Covid, mia figlia mi ha detto: “Non sono brava come te!”. La paura di essere troppo ingombrante per lei è esplosa. Ho sperato davvero di non vincere l’Oscar, e quando è successo ho gioito, mentre Diane Warren, l’autrice di Io sì (Seen), seduta al tavolo lì con me, si è arrabbiata, non capiva. Era l’unico modo per poter insegnare a Paola il fallimento e aggiungerlo ai messaggi di Piacere di conoscerti”, ha dichiarato la cantante a Vanity Fair. Oggi lei e la sua bambina hanno uno splendido rapporto e in questo modo la cantante ha voluto impartirle un’importante lezione sul “fallimento”.

