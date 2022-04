Attraverso i social la giornalista Selvaggia Lucarelli ha dedicato alcuni messaggi al padre, malato di tumore.

Da sempre attenta alle tematiche legate ai problemi causati dalla pandemia, Selvaggia Lucarelli ha voluto raccontare via social alcuni retroscena della vita di suo padre che, nonostante i suoi 88 anni e un tumore, ha deciso di gioire di piccole cose che, durante il lockdown, erano praticamente impossibili (come la più comune delle passeggiate all’aria aperta o un buon gelato preso in compagnia dei suoi cari).

“Oggi mio padre, 88 anni e un tumore, ha fatto questa passeggiata andata e ritorno. Ha preso barrette energetiche per due giorni, con questa idea in testa. Sono pezzi di vita preziosi, che il Covid ha tolto a tanti anziani la cui esistenza, per molti, era ed è sacrificabile”, ha scritto la Lucarelli in un post condiviso via social.

Selvaggia Lucarelli

Selvaggia Lucarelli: il padre

Il papà di Selvaggia Lucarelli ha 88 anni e combatte contro un cancro, mentre la madre della giornalista – come lei stessa ha affermato più volte – è affetta da Alzheimer. La pandemia da Coronavirus non ha sicuramente giovato alla condizioni dei genitori di Selvaggia Lucarelli, che attraverso i social ha raccontato ai fan come suo padre, nonostante l’età e la malattia, stia cercando di riappropriarsi di alcuni piccoli piaceri e motivi per cui valga la pena vivere.

“Oggi ha realizzato il sogno di rivedere la piazza di Vigevano dopo 35 anni, sei salito su per le scale che conducono al castello, durante il viaggio in macchina hai ascoltato il primo podcast della tua vita, hai assaggiato il gelato più buono d’Europa e hai chiesto al gelatiere se potevi fargli una foto C’è ancora molta vita oltre le lacrime, prendiamocela tutta. Auguri papà”, si legge in un post condiviso da Selvaggia Lucarelli via social.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG