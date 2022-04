Davide Silvestri ha fatto la fatidica proposta alla fidanzata, ma avrebbe deciso di invitare solo due ex concorrenti del GF Vip alle nozze.

Davide Silvestri ha chiesto la mano alla fidanzata Alessia Costantino, con cui sogna di convolare a nozze entro settembre 2022. L’ex concorrente del GF Vip 6 ha svelato alcuni retroscena sul grande giorno e ha confessato che tra i suoi ex compagni d’avventura avrebbe invitato unicamente Barù e Katia Ricciarelli, con cui sarebbe rimasto in buoni rapporti. “Inviterò Barù e Katia Ricciarelli, stop. Soltanto loro due. Perché è un momento privato e voglio le persone che mi fanno stare bene”, ha confessato a Chi.

Davide Silvestri

Davide Silvestri: il matrimonio

Fiori d’arancio in vista per Davide Silvestri e la fidanzata, Alessia Costantino: l’ex concorrente del GF Vip starebbe già organizzando i preparativi e con tutte le probabilità la cerimonia si terrà a settembre 2022. Al settimanale di Alfonso Signorini Silvestri ha confessato di aver messo a punto gli ultimi dettagli in compagnia della futura sposa e di Barù.

“Stiamo già organizzando tutto. Spero di riuscire a celebrarle a fine settembre. Ma onestamente sto già correndo come un matto per farlo anche prima. Il mio sogno, burocrazia permettendo, sarebbe quello di sposarci a luglio”, ha detto. I suoi ex compagni d’avventura come prenderanno la notizia di non esser stati invitati alle sue nozze?

