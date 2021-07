I rapporti tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini, che hanno stretto amicizia all’interno della casa del Grande Fratello Vip, si sono incrinati, nonostante i diretti interessati, inizialmente, abbiano provveduto a minimizzare. Alba Parietti, tramite il suo profilo ufficiale Instagram, ha preso le parti del figlio, mandando, quindi, un messaggio chiaro ed esplicito anche a Tommaso Zorzi.

Nel suo post, condiviso tramite Instagram Stories, Alba Parietti ha confermato il motivo della rottura tra il figlio Francesco e il vincitore del GF Vip 5 ossia le risate di Oppini ad alcune battute di un suo amico, definite omofobe:

Infierire contro le debolezze sugli errori altrui e contro le persone che si sono amate significa tradire se stessi. Significa fallire come esseri umani. Le parole feriscono per come le usi, nel contesto in cui le usi. Non hanno sempre lo stesso significato. Possono essere di cattivo gusto, ma non per forza dette con l’intento di ferire. Ma usare le debolezze, le confidenze o gli scivoloni di un amico per distruggerlo, per affermare se stessi, è un’offesa irrimediabile verso se stessi. Tradire o attaccare un amico significa non aver mai creduto nel sentimento più profondo che l’amicizia comporta. Cioè il sostegno reciproco.