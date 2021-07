Fiocco azzurro in casa Berlusconi: è nato Emanuele Silvio, primogenito di Luigi Berlusconi, figlio dell’ex presidente del Consiglio e presidente del Monza Silvio Berlusconi, e di Federica Fumagalli, sua moglie. Il nome del bambino richiama naturalmente quello del nonno.

Non è nato sapere dove sia avvenuto il parto, ma è presumibile che abbia avuto luogo a Milano, città nella quale la coppia vive da subito dopo le nozze.

Non esiste ancora alcuna foto del bambino, ma a darne notizia è stato Whopsee. Solo qualche giorno fa la coppia si concedeva qualche giorno di relax in Sardegna, con la Fumagalli che aveva il pancione in bella vista. Era ampiamente previsto tuttavia che il bambino sarebbe arrivato in estate.

La coppia nonostante il cognome pesantissimo di lui è sempre riuscita a stare lontana dai riflettori del gossip. I due si sono conosciuti mentre frequentavano l’Università Bocconi. Sono stati fidanzati per ben nove anni, poi la decisione dei fiori d’arancio.

A ottobre la cerimonia di nozze. Il rito si è svolto lontano da occhi indiscreti nella cappella di San Sigismondo sita nella Basilica di Sant’Ambrogio, mentre i festeggiamenti hanno avuto luogo in Brianza.

Emanuele Silvio è il tredicesimo nipote del presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi. Il bambino precede di qualche settimana la nascita di un altro nipote. Un’altra figlia dell’ex premier di centrodestra infatti, Barbara Berlusconi, è in attesa del suo quinto figlio, il terzo dopo Leone, 4 anni, e Francesco Amos, 3, nati dalla relazione con Lorenzo Guerrieri, aggiungendosi ad Alessandro, 13 anni, ed Edoardo, 11, figli dell’ex compagno Giorgio Valaguzza.

Luigi Berlusconi: chi è il terzo figlio di Silvio Berlusconi

Luigi Berlusconi è il terzo figlio di Silvio Berlusconi avuto da Veronica Lario. Federica Fumagalli invece, 31 anni, un anno in meno del marito , è nativa di Sironi, in provincia di Lecco, da una famiglia di imprenditori nel settore del manifatturiero.