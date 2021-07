Francesca Verdini, figlia del politico Denis Verdini, ha festeggiato ieri i suoi primi 29 anni in uno stabilimento balneare di Ostia. La ragazza è da qualche anno la fidanzata di un altro politico, Matteo Salvini, segretario del partito della Lega.

In canottiera lei, in camicia bianca e jeans lui, la coppia si è concessa un bacio immortalata dai fotografi, oltre a condividere il momento su Instagram (“Sei sempre tu a togliermi il respiro“). Alla festa di compleanno erano presenti anche due cantanti, ovvero Pupo e Al Bano Carrisi.

L’ex marito di Romina Power ha dichiarato ad Adnkronos:

“È stata una festa bellissima, mi hanno invitato e sono andato, una festa piena di umanità, davvero una grande serata. Io ho cantato Felicità e l’inno di Mameli”.

La festeggiata invece si è cimentata nel karaoke, con un medley dei successi di Lucio Battisti, a partire da La canzone del sole. Tanti gli invitati che hanno condiviso i momenti più importanti della festa all’interno delle loro Instagram Stories.

La ragazza inoltre ha creato una sorta di telecronaca del “compleanno minuto per minuto” sui suoi canali social in cui raccontava la sua giornata, per poi concludere:

“Ho sempre amato i compleanni, perché mi fanno sentire vicina vicina a tutte le persone che amo, anche quelle più lontane fisicamente. Sono tanto felice e tanto fortunata. Grazie a tutti per gli auguri e per tutte le dolcissime attenzioni”.

Francesca Verdini e le altre relazioni di Matteo Salvini

Matteo Salvini ha da qualche anno una relazione con la figlia di Denis Verdini, ma in realtà viene da un precedente matrimonio: dal 2003 al 2010 è stato sposato con Fabrizia Ieluzzi, che l’ha reso padre di Federico. Mirta è invece risalente alla relazione con l’avvocata Giulia Martinelli. Prima di Francesca Verdini, nella vita del segretario del Carroccio c’è stata anche la conduttrice televisiva Elisa Isoardi.

Foto: account Instagram Francesca Verdini