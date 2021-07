Gossip: le notizie del 29 luglio 2021

Tutte le principali notizie di gossip di oggi giovedì 29 luglio 2021

Lorella Cuccarini, in una lunga intervista a ‘Oggi’, ha svelato il segreto del matrimonio duraturo con Silvio Testi:

Io lo amo. È l’uomo che ho scelto e che non ha mai tradito il nostro rapporto né l’idea che io ho di lui. Ci siamo stati, nella gioia e nel dolore. È nei momenti difficili che abbiamo capito di essere forti. Non abbiamo una regola. Tranne una: essere attenti all’altro, avere le antenne accese, osservarsi, ascoltare anche i silenzi. Regola che ho applicato anche ai figli: non tutti sanno esternare i problemi e tu devi trovare il modo per esserci lo stesso. Bisogna sapersi incastrare.

Carlo Conti, intervistato dal magazine ‘Oggi’, ha festeggiato nove anni di matrimonio con la moglie Francesca Vaccaro:

Stefania Orlando è intervenuta sui social per commentare l’unfollow di Tommaso Zorzi che avrebbe messo fine all’amicizia con Francesco Oppini:

Leggo qua e là tweet, commenti, situazioni. Volevo dirvi che a me di quello che sta succedendo non interessa. Quindi non mi mettete in mezzo a situazioni di cui io non faccio parte. Non facciamo congetture strane.