Cecilia Rodriguez: incidente in bici a Milano (foto)

Nelle scorse ore, attraverso una serie di Instagram Stories, Cecilia Rodriguez ha raccontato la propria disavventura ai followers. La sorella di Belen, infatti, ha avuto un piccolo incidente in bici a Milano. Mostrando il broncio, di fronte ad una giornata da dimenticare, la modella argentina ha mostrato le medicazioni del dentista di fiducia:

I buoni propositi durano ben poco: ero super carica stamattina, ho detto prendo la mia bicicletta e vado a farmi un bel giro, visto che Milano è abbastanza vuota. Mi sono fermata al parco, ho fatto un po’ di meditazione, gli addominali. Sono tornata a casa in bicicletta, ho pranzato sano, ho fatto tutte le mie cose, che non ho finito ancora…poi vengo dal dentista e cado in bicicletta, per fortuna il suo team, nel quale ci sono professionisti uno più bravo dell’altro, mi hanno soccorsa e medicata le ferite. Esco dal dentista e piove e io dico: ma chi me l’ha fatto fare? Una volta che decido di uscire in bicicletta, maledizione.