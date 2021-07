Temptation Island, Jessica Mascheroni: “Chiedo scusa a tutte le persone che ho offeso” (video)

Dopo l’ultima puntata di ‘Temptation Island‘, Jessica Mascheroni è tornata sui social per difendersi dagli attacchi degli haters per via delle offese rivolte, in passato, agli ex partecipanti del programma, in particolare Nilufar Addati e Lara Rosie Zorzetto.

Ecco le sue scuse pubbliche su Instagram:

Dopo un mese e mezzo ho finalmente riaperto il profilo e cercherò di difendermi, un po’, da tutte le offese che sto prendendo causa vari post che ho pubblicato sul mio profilo anni fa. Come prima cosa… chiedo umilmente scusa a tutte le persone che ho offeso, che non conosco. Chiedo scusa soprattutto a Nilufar e a Lara. I post fanno veramente schifo. Mi vergogno veramente di quello che ho scritto. Spero che voi accettiate le mie scuse.

L’ex protagonista del docureality di Canale 5, poi, si è tolta qualche sassolino dalla scarpa per via delle settimane di silenzio lontana dai social:

State offendendo i miei genitori, mia mamma, i miei amici. State sbagliando. Prendete esempio da me che ho sbagliato, ho capito e sto chiedendo scusa. Insultare ed offendere non porta da nessuna parte. Non fate come la nostra amica Deianira, che predica bene e razzola male, lei vive di provocazione e illazioni verso gli altri. Ha offeso tutti noi durante la messa in onda del programma. E non eravamo in grado di replicare perché non potevamo utilizzare i social. Però Deianira può tutto. E’ pagata per questo. Grazie per questo. E come dici tu: ‘Ma tutto apposto?!

Le Instagram Stories sono state condivise dai tentatori, Davide Basolo e Alessandro Speranza.