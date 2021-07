Tommaso Zorzi non segue più Francesco Oppini su Instagram: amicizia finita?

Tommaso Zorzi, nelle scorse ore, ha smesso di seguire, su Instagram, Francesco Oppini, suo fidato amico durante la partecipazione all’ultima edizione del ‘Grande Fratello Vip’. Cosa avrà incrinato i rapporti tra gli ormai due ex amici?

In un primo momento, l’influencer e il commentatore sportivo avevano minimizzato gli attriti con dichiarazioni assai sibilline:

Zorzi: “Non ho litigato con nessuno e non ho litigato con Francesco. Mi scoccia anche star qui a dover parlare di sta roba. Ma purtroppo è così. Vabbè, andiamo avanti”

Oppini: “La domanda corretta è: lo sa lei che ho litigato con Tommaso o lo ha letto su qualche blog che pur di avere like si venderebbe la mamma? Mi dispiace deludere lei e molti altri detrattori, ma io e Tommy non abbiamo litigato, anzi”.

A distanza di giorni, la rottura tra i due ex gieffini sembra essere diventata una realtà. A chi gli chiedeva perché non difendesse più Oppini dagli attacchi dei fan sui social (per la F- Word durante una diretta su Instagram), Tommaso Zorzi, futuro giudice di RuPaul’s Drag Race Italia, ha commentato così:

Credo che dopo le recenti uscite di poco gusto e le carnevalate di questa sera ognuno può gentilmente continuare per la propria strada. A presto! — Tommaso Zorzi (@tommaso_zorzi) July 27, 2021

Riusciranno i nostri eroi a ricucire lo strappo e riattaccare i cocci di un legame che ha fatto sognare i telespettatori italiani?