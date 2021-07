Temptation Island, Valentina Vignali pubblica le chat private di Stefano Sirena (foto e video)

Durante la messa in onda dell’ultima puntata di ‘Temptation Island 9‘, Valentina Vignali, cestista, influencer ed ex concorrente del ‘Grande Fratello’ nip di Barbara d’Urso, ha pubblicato sui propri social, gli screenshot con le chat private di Stefano Sirena, ormai ex fidanzato di Manuela Carriero.

Vignali: “Reggetevi forte. Se Manuela e Stefano stanno insieme da 4 anni e mezzo, si presuppone si siano messi insieme a metà 2016 o qualcosa del genere… Guardate cos’ho trovato nei miei direct. […] Chissà a quante avrà scritto mentre stava con te Manuuuu. Dai su, sposa Luciano e non pensarci più. mentre stava con lei ha scritto a me e chissà a quante altre ragazze…”

I messaggi, datati 2017, quindi durante la relazione con Manuela, recitavano più o meno così: “L’avevo detto che sei più bella di prima”. O ancora: “Quanto sei sexy” oppure “Ti voglio portare a cena”.

NON VALENTINA VIGNALI CHE ESPONE IL PELATO IN DIRETTA MONDIALE STO VOLANDOOOOOO ✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️ #Temptationsisland pic.twitter.com/HCOzVZUcNT — taehyungie hyungie hyung (@dreamforeclosur) July 27, 2021

VALENTINA VIGNALI Regina assoluta che sputtana Stefano in questo modo #TemptationIsland pic.twitter.com/I1CCrqarwl — 𝓜𝓲𝓻𝓪𝓷𝓭𝓪🌪 (@Cmarti_10) July 27, 2021

Durante il falò di confronto, l’ormai ex fidanzata, ha confessato di non aver perdonato Stefano dei vari tradimenti ma di non essere riuscita a dimenticare tutto il male che le ha fatto durante la loro relazione. Nel frattempo, dopo un mese, ieri sera, abbiamo scoperto che Manuela Carriero è ufficialmente fidanzata con il tentatore Luciano Punzo mentre Stefano Sirena sta frequentando la tentatrice Federica. Sarà la volta buona?!