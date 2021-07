Gossip: le notizie del 28 luglio 2021

Tutte le principali notizie di gossip di oggi mercoledì 28 luglio 2021

E’ finita, sul nascere, la breve frequentazione tra Daniele Scardina e Cristina Buccino. Ad annunciarlo, il settimanale ‘Chi’, in edicola questa settimana, all’interno della rubrica ‘Chicche di gossip’:

E’ durata meno del tempo di un ‘match’, la love story tra Cristina Buccino e il pugile Daniele Scardina. Cristina quando ha capito che era in cerca di avventure e non di amore, l’ha messo ‘ko’ dicendogli addio.

Manila Nazzaro al Grande Fratello Vip 6? Il gossip

Manila Nazzaro, reduce dall’esperienza di ‘Temptation Island’ con il fidanzato Lorenzo Amoruso, è in lizza per prendere parte, in qualità di concorrente, alla sesta stagione del ‘Grande Fratello Vip 6‘. Interpellata da ‘Nuovo Tv’, la conduttrice e speaker radiofonica ha ammesso di non essere informata sul proprio coinvolgimento nel reality di Canale 5:

Non ne so nulla. Come tutti ho sentito delle voci.

Flavio Insinna innamoratissimo di Adriana Riccio

Flavio Insinna, padrone di casa de ‘Il Pranzo è servito’, è innamoratissimo, dal 2018, della fidanzata Adriana Riccio, una donna che gli ha cambiato letteralmente la vita (Fonte Oggi.it):