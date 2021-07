Stefano De Martino sposa Fiammetta Cicogna? La verità (foto e video)

Stefano De Martino debutta nel mondo della recitazione. L’ex ballerino di ‘Amici‘, prestato alla conduzione, in questi giorni, si trova a a Castello di San Giorgio Canavese (Torino) per girare il suo primo film da protagonista che porta per titolo ‘Il giorno più bello’. Nel cast anche Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu, Violante Placido e Lodo Guenzi de Lo Stato Sociale.

Tra le prime anticipazioni, filtrate dai fan, anche le immagini di un matrimonio tra l’ex di Belen Rodriguez e Fiammetta Cicogna.

L’ex giudice del talent show di Maria De Filippi, pochi giorni fa, aveva annunciato che presto avrebbe preso parte ad un film al BCT, il Festival del Cinema e della Tv di Benevento:

Farò un film. Finora mi hanno sempre proposto ruoli simili a quello che sono. Qui invece proverò a essere il meno possibile me stesso, interpreterò un ruolo. Non so come verrà. Il film è molto bello, l’unica pecca potrei essere io, ma ho solo 10 pose quindi potete anche distrarvi.

De Martino potrebbe tornare presto in tv, su Rai 2, con le nuove stagioni di ‘Made in sud’ e ‘Stasera tutto è possibile’, confermando di essere un artista a tutto tondo. Supererà la prova d’appello a pieni voti?!