Temptation Island, Floriana Angelica su Instagram: “Contenta della scelta che ho preso”

Floriana Angelica ed il fidanzato Federico Rasa, ad un mese dal falò di confronto di ‘Temptation Island‘, sono più uniti che mai. Il fidanzato ha capito finalmente che stava perdendo la donna più importante della sua vita con cui mettere su famiglia.

A poche ore dalla diretta, la ragazza ha affidato, al proprio account Instagram, un duro sfogo contro quelli/e che hanno giudicato il suo comportamento concedendo al compagno una seconda possibilità:

View this post on Instagram

Penso che nella vita una seconda possibilità non si nega a nessuno. Sono felice della scelta che ho preso, nella vita non ho mai ragionato con la testa degli altri ma ogni decisione l’ho sempre presa da sola.

Molti di voi stanno giudicando questa mia scelta e lo accetto, ognuno di noi ha il suo pensiero ed è libero di esprimerlo, ma io ad oggi mi sento felice e sono contenta della scelta che ho preso.

Se tornassi indietro rifarei tutto da capo, non mi pento di nulla, né del mio percorso dentro il villaggio né tanto meno della scelta che ho preso di tornare a casa insieme a Federico.

Penso che quando una persona ama è disposta anche a perdonare certe cose, io ho visto verità nei suoi occhi, conosco molto bene il mio ragazzo e so quando sta mentendo e quando invece sta dicendo la verità.

Oggi mi sta dimostrando giorno per giorno che quei pianti, quelle parole dette all’ultimo falò sono tutte vere, mi sta dimostrando tanto amore che è quello che purtroppo mi era mancato per tanto tempo, ma ad oggi questo percorso ci ha aiutati entrambi a capire tante cose e siamo disposti a recuperare il nostro rapporto e il nostro amore, noi ci amiamo e per quanto possa sembrare assurdo e incoerente a molti di voi oggi siamo molto più uniti e felici insieme.

Io so ciò che voglio dalla vita e so benissimo come affrontare certe situazioni, so quando è il momento giusto per dire “basta” e so quando è il momento giusto per non farlo.

Ringrazio invece chi ci sostiene e ha capito realmente quanto amore c’è tra di noi, siete stati tutti fantastici e apprezzo ogni singola parola che mi avete scritto!