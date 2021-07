Temptation Island, il primo selfie di coppia di Stefano Sirena e Federica Cleo (foto)

Ieri sera, durante la sesta ed ultima puntata di ‘Temptation Island 9‘, Stefano Sirena e Manuela Carriero hanno deciso di mettere fine alla loro relazione. La ragazza si è fidanzata con il tentatore Luciano Punzo modificando anche l’immagine di profilo del proprio account di Instagram.

Il ragazzo, invece, ha iniziato una frequentazione molto intensa con la tentatrice Federica Cleo. E’ di qualche ora fa, il primo scatto social della neo coppia.

Sui rispettivi profili social, i due protagonisti del docureality di Canale 5 hanno voluto affidare alcune riflessioni sull’esperienza:

Federica: “Ho letto molti messaggi contro, alcuni cattivi ed altri obiettivi. Siete in troppi e rispondere ad ognuno è impossibile. Ogni storia è diversa, fossero tutte uguali non avrebbe senso lasciarsi e andare in cerca di altro. In primis nelle mie esperienze mi sono comportata in modi differenti, ogni persona tira fuori lati del carattere diversi. Ci si conosce, ci si vive e il tempo darà le risposte. Passo dopo passo senza illusioni. Vi abbraccio”.

Stefano: “Sono fiero del mio percorso, e di tutto il sostegno che mi date, e di tutta la gente che ho fatto ricredere. Vi ringrazio di cuore e vorrei farlo uno ad uno ma è quasi impossibile. Grazie”.