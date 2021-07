Temptation Island: Jessica Mascheroni contro alcuni ex partecipanti del programma (foto)

A poche ore dalla puntata finale della nona edizione di ‘Temptation Island‘, Jessica Mascheroni è stata criticata dal popolo del web per alcuni commenti, di qualche anno fa, su alcuni ex protagonisti del docureality di Canale 5 come Nilufar Addati, Andrea Celentano, Ruben Invernizzi, Lara Zorzetto, Francesca Baroni e tanti altri.

Jessica Mascheroni che offende, pesantemente le ex partecipanti del programma! Che fallita!

#TemptationIsland pic.twitter.com/seglOh0KMc — Adriana (@Adriana18135689) July 27, 2021

Pensavo fossero dei fotomontaggi e invece… Questa è solo una parte di alcuni vecchi post indegni di Jessica su Facebook (una razzista fascioleghista in parole povere). Ma poi dico, dato che vai a fare #Temptationsisland, almeno cancellali no? Una furbona! pic.twitter.com/hH8tp1u4m4 — Marco Rossi (@Mr85439369) July 28, 2021

Qualche ora fa, Nilufar, sui social, ha risposto alle dichiarazioni di Jessica: “Ma Nilufar quanto sei cessa e scema. Ma sparati e levati sei la vergogna delle donne. Dai fatti un pianto ora che ti insultano tutti. Crepa cessa rumena” con un “Vabbè dai è stata gentile. Che poi sono iraniana, ma vabbè”.

Jessica Mascheroni di Temptation Island un mese dopo

Jessica Mascheroni ha chiuso definitivamente la propria storia di sette anni con l’ormai ex fidanzato Alessandro Autera. La ragazza ha confermato di essere ancora in contatto con Davide Basolo (l’ex Alchimista di ‘Uomini e Donne’) con cui ha instaurato un legame assai speciale all’interno del villaggio delle fidanzate: