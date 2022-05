L’influencer Chiara Ferragni ha postato sui social una foto del passato che ha fatto il pieno di like tra i fan.

Sui social Chiara Ferragni ha condiviso una foto del 2016 dove è ritratta con la sigaretta in bocca. L’influencer ha specificato di non aver mai fumato e ha scritto: “Non fumo, ma quanto è cool questa foto del 2016? Risale al periodo in cui ho iniziato a uscire con Fede”.

Sui social Chiara Ferragni ha condiviso una foto del 2016 che ha fatto il pieno di like tra i fan: nello scatto l’influencer indossa eleganti stivali, abiti di jeans ed è ritratta mentre è intenta a fumare una sigaretta. “Una moderna Brigitte Bardot”, ha scritto qualcuno tra i suoi fan dei social nei commenti allo scatto, mentre un altro ha aggiunto: “Stupenda”.

L’immagine risale a quando l’influencer iniziò a uscire con quello che oggi è suo marito, Fedez. Il rapper la invitò a uscire dopo uno scambio di battute avute con lei a seguito dell’uscita del suo brano Vorrei ma non posto (quello della celebre strofa Il cane di Chiara Ferragni ha il papillon di Vouitton/ Ed un collare con più glitter di una giacca di Elton John).

