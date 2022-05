Dopo l’addio tra suo figlio Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié, Franco Bortuzzo è tornato a parlare della questione.

Franco Bortuzzo ha nuovamente rotto il silenzio in merito alla rottura tra suo figlio Manuel e Lulù Selassié, e al settimanale Nuovo ha rilasciato una dichiarazione che sembra essere una vera e propria frecciatina contro la principessa: “Non ho voglia di giocare con il gossip. Non mi sono mai pronunciato più di tanto sulla storia di mio figlio… Lo ammetto: sono presente nella sua vita da sempre, ma non mi piace interferire con le sue vicende personali. Certo è che, però, i genitori alla fine ci vedono molto lungo”, ha affermato il padre del nuotatore.

Manuel Bortuzzo

Franco Bortuzzo: la frecciatina a Lulù Selassié

Ancora una volta Franco Bortuzzo è tornato a rompere il silenzio sull’addio tra suo figlio e Lulù Selassié, che si sono separati dopo appena un mese dalla fine del GF Vip. La principessa etiope ha gettato pesanti ombre sul comportamento del padre di Manuel nei suoi confronti e ha dichiarato che lui avrebbe avuto un ruolo nella vicenda.

Per il momento Franco Bortuzzo non ha replicato alle parole della principessa, ma sembra evidente che tra i due non corra buon sangue. Manuel Bortuzzo al momento ha preferito non entrare nel merito dellaquestione e in tanti sono curiosi di sapere se lui e Lulù si chiariranno in futuro.

