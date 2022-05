Barbara D’Urso ha fatto sapere che le condizioni di Eva Henger dopo il tragico incidente sarebbero preoccupanti.

Eva Henger si trova ricoverata in ospedale dopo il tragico incidente stradale in cui hanno perso la vita due persone. In queste ore Barbara D’Urso ha fatto sapere a Pomeriggio 5 che l’ex attrice avrebbe un braccio in setticemia e che le sue condizioni sarebbero preoccupanti: “Stamattina mi ha mandato un messaggio di 4 minuti in cui ha pianto tutto il tempo ed era scioccata”, ha dichiarato la conduttrice, e ancora: “Un braccio stava andando in setticemia. Lo ha scoperto all’improvviso, mi ha mandato le foto con questa fuoriuscita di liquido. Ora la stanno operando per salvarla della setticemia”.

Eva Henger: il braccio in setticemia

In tanti tra fan, amici e colleghi sono preoccupati per le condizioni di Eva Henger, che avrebbe riportato numerose ferite e fratture a seguito del grave incidente d’auto da lei avuto nei giorni scorsi (e in cui hanno perso la vita due persone). L’ex attrice dovrà subire un delicato intervento e purtroppo un suo braccio è andato in setticemia: “Lei è fratturata ovunque, mi ha mandato un messaggio: la sua clavicola è finita dall’altra parte del corpo. Se volete, dopo questo servizio, cambiate canale, perché farò vedere una foto forte del suo piede“, ha fatto sapere la D’Urso a Pomeriggio Cinque.

Durante l’incidente Massimiliano Caroletti, marito di Eva Henger, era con lei in auto e attualmente si trova ricoverato presso un altro ospedale.

