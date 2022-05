Eva Henger e suo marito, Massimiliano Caroletti, hanno avuto un tragico incidente d’auto. Nello scontro sono morte due persone.

Roberto Alessi, il direttore di Novella 2000, ha fatto sapere a Pomeriggio Cinque che sarebbero morte le due persone coinvolte nell’incidente d’auto che ha visto protagonista Eva Henger. Attualmente l’ex attrice e suo marito, Massimiliano Caroletti, sono ricoverati in ospedale. Le persone scomparse sarebbero un uomo di 70 anni e una donna di 68 anni.

Eva Henger, l’incidente: morte due persone

Mentre si stavano recando in Ungheria per regalare un cane alla figlia Jennifer, Eva Henger (che era alla guida) e suo marito Massimiliano Caroletti sono rimasti coinvolti in un grave incidente stradale: nello scontro sarebbero scomparse due persone. Al momento Caroletti ha rotto il silenzio via social facendo sapere che lui e sua moglie avrebbero riportato diverse fratture e attualmente i due si troverebbero ricoverati in due ospedali diversi.

“Purtroppo siamo stati travolti da una macchina che ha effettuato un sorpasso impossibile. Grazie infinite per l’affetto! questo post è anche per mia moglie che è stata portata in un ospedale distante 200 km. Daje amore mio, non si molla mai”, ha fatto sapere Caroletti nelle sue stories via social. Al momento Eva Henger non ha rotto il silenzio in merito alla vicenda e in tanti tra i suoi fan sperano di saperne presto di più sulle sue condizioni.

