A pochi giorni dall’annuncio di addio a Lulù Selassié, Manuel Bortuzzo è stato avvistato per la seconda volta in compagnia della sua ex, Federica Pizzi. I due sarebbero stati a una festa in compagnia di amici il 1° maggio, ma al momento il nuotatore non ha svelato come starebbero le cose tra loro.

Manuel Bortuzzo è tornato insieme a Federica Pizzi? Il gossip è diventato sempre più insistente dopo che, negli ultimi giorni, il nuotatore è stato avvistato per la seconda volta in compagnia della ragazza a seguito della sua rottura da Lulù Selassié.

Bortuzzo per il momento ha affermato che lui e Lulù si sarebbero separati per “divergenze inconciliabili”, mentre la principessa ha affidato ai social un suo lungo sfogo dopo l’addio: “Ci sono delle persone che purtroppo non si sono mai tolte e si sono messe in mezzo cercando di metterci contro me e lui. Ovviamente non persone della mia famiglia. Anche perché i miei familiari appena hanno conosciuto Manuel subito hanno avuto un affetto per lui, hanno sempre avuto buone intenzioni con lui, non è che avevano un pensiero negativo. Purtroppo non c’è stato il contrario dalla sua famiglia verso di me, anche se io sono stata una persona molto amichevole”, ha scritto nelle sue stories.

