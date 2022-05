La showgirl Federica Nargi ha messo a tacere i gossip in merito alle sue presunte nozze con Alessandro Matri.

Attraverso i social Federica Nargi ha messo a tacere i gossip riguardanti un suo presunto e imminente matrimonio con Alessandro Matri, padre delle sue figlie. “Fatelo sapere anche a me quando sarà sto matrimonio. Ma come mai sono sempre l’unica che non sa le cose”, ha dichiarato la showgirl, fugando i dubbi riguardanti i suoi presunti fiori d’arancio.

Federica Nargi smentisce i gossip sul suo matrimonio

Secondo un rumor diventato sempre più insistente, nel corso dell’estate 2022 Federica Nargi avrebbe dovuto sposare Alessandro Matri. La notizia è stata smentita dalla stessa ex velina, che ha precisato di non aver ricevuto alcuna proposta di matrimonio da parte del calciatore. “Ho appena saputo che questa estate Alessandro doveva sposarmi”, ha dichiarato la Nargi nelle sue stories prima di mettere a tacere la notizia.

I due sono legati dal 2009 e insieme hanno coronato il loro sogno d’amore con l’arrivo di due splendide figlie: Sofia e Beatrice. Federica Nargi ha mantenuto ottimi rapporti con l’ex collega Costanza Caracciolo, che ha due figlie praticamente coetanee. Al momento non è dato sapere se lei e Matri prima o poi convoleranno a nozze e sulla questione la coppia continua a preservare la massima riservatezza.

