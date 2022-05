Fabrizio Corona ha replicato alle accuse in merito alla sua presunta evasione dai domiciliari per chiedere dei soldi a Nina Moric.

Fabrizio Corona ha usato i suoi canali social per spiegare la sua verità in merito alla vicenda che lo ha recentemente visto protagonista insieme all’ex moglie, Nina Moric. Secondo La Repubblica l’ex Re dei paparazzi sarebbe evaso dai domiciliari per una questione di soldi rimasta in sospeso con la sua ex moglie. Corona – che ha affermato di avere suo figlio Carlo come testimone – ha replicato nelle sue stories affermando:

“Io non sono evaso, io avevo un permesso per uscire dal mio domicilio alle ore 21. Ci siamo recati io, Carlos e la mia fidanzata Sara Barbieri presso lo Zambala Residence, in via Brembo 21, dove sta la signora Moric. Perché un briciolo di umanità e di bene ancora le voglio […] lei subirà un processo per furto a casa del marito dove il figlio testimonierà contro di lei”.

Fabrizio Corona contro Nina Moric

Fabrizio Corona ha replicato alle pesanti accuse rivolte contro di lui dall’ex moglie Nina Moric e ha precisato che sarebbe stata lei a sottrarre del denaro a lui e al figlio Carlos Maria (che da alcuni mesi vive con il padre). Il legale dell’ex Re dei paparazzi, Ivano Chiesa, si è espresso in merito alla vicenda affermando:

“La signora si è presentata in casa del marito, che è anche la sede operativa della società per cui lavora. In quel momento vi era solo Carlos, che in questa casa non è mai da solo; è entrata con il volto nascosto, ha citofonato, ha rubato la spesa, ha rubato 10 euro dal portafoglio di Carlos, ha preso la Postepay e ha scaricato 25 euro, e a quel punto si è recata nella stanza dove sapeva vi erano i soldi della società, 50.000 euro in contanti, li ha presi e se li è portati via”.

La questione avrà ulteriori sviluppi? Nelle ultime settimane Nina Moric ha gettato pesanti accuse contro Fabrizio Corona affermando anche che non le avrebbe consentito di parlare con suo figlio.

