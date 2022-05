L’intervento a cui avrebbe dovuto essere sottoposta Eva Henger a seguito dell’incidente sarebbe stato rinviato per complicanze.

L’intervento di Eva Henger è stato rinviato per “complicanze” dovute alle ferite causate dal grave incidente d’auto di cui l’ex attrice è stata protagonista nei giorni scorsi. In particolare la Henger avrebbe un versamento alla milza e per questo l’operazione, che avrebbe dovuto tenersi il 3 maggio, è stata rinviata al 4 maggio. La Henger non ha rotto il silenzio sulla questione mentre suo marito, Massimiliano Caroletti, ha cercato di tranquillizzare i fan attraverso i social.

Eva Henger: l’intervento

Eva Henger e Massimiliano Caroletti sono stati protagonisti di un terribile incidente – sembra dovuto a una manovra azzardata di un’altra auto – in cui hanno perso la vita due persone. I due al momento si trovano ricoverati in due ospedali diversi e le loro condizioni sono apparse da subito preoccupanti. Entrambi avrebbero riportato infatti diverse fratture, e la Henger dovrà essere operata nelle prossime ore.

“Purtroppo siamo stati travolti da una macchina che ha effettuato un sorpasso impossibile. Grazie infinite per l’affetto! questo post è anche per mia moglie che è stata portata in un ospedale distante 200 km. Daje amore mio, non si molla mai”, ha scritto Caroletti nel suo post via social.

