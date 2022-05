Chiara Ferragni ha fatto una confessione inaspettata sulla sua partecipazione al suo primo Met Gala, nel 2015.

Chiara Ferragni e suo marito Fedez sono stati invitati al Met Gala 2022. Per l’influencer si tratta della seconda esperienza al celebre evento, e lei stessa ha confessato che la prima volta (nel 2015) le cose per lei sarebbero state molto diverse rispetto a oggi, visto che stava vivendo una relazione infelice e quasi tutto nel suo lavoro era gestito da altri.

“Il 2015 è stato un periodo davvero deprimente della mia vita. Vivevo a Los Angeles, ero in una relazione sentimentale che non funzionava. Mi sentivo sola e professionalmente in gabbia, mentre altre persone prendevano la maggior parte delle mie decisioni”, ha confessato l’influencer.

Fedez Chiara Ferragni

Chiara Ferragni: il Met Gala del 2015

La vita di Chiara Ferragni è completamente cambiata negli ultimi 7 anni: oggi l’influencer è felicemente sposata con Fedez, il padre dei suoi due bambini (Leone e Vittoria). Inoltre oggi la sua azienda è completamente in mano sua ed è lei a gestire completamente le scelte riguardanti il suo brand e la sua immagine pubblica.

In occasione del Met Gala 2022, lei stessa ha scritto in un post: “Se la Chiara del 2015 vedesse la Chiara del 2022 penso che piangerebbe di gioia. Ed è questo che significa per me questo Met Gala: mano nella mano con mio marito, felice e orgogliosa”.

