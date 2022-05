Manuel Bortuzzo è tornato a parlare di Lulù Selassié in seguito ai suoi avvistamenti in compagnia della sua ex, Federica Pizzi.

Manuel Bortuzzo è stato avvistato nuovamente insieme alla sua ex, Federica Pizzi, a pochi giorni di distanza dall’annuncio con cui ha svelato di aver chiuso i rapporti con Lulù Selassié. A seguire il nuotatore ha confessato a Tv Sorrisi e Canzoni:

“Non guardo al passato e riparto da me. […] Certo, l’amore è un tassello importante della vita di chiunque, senza eccezioni. Quando ho scritto il libro con me c’era la mia ex fidanzata, Martina. Lei è stata una coccola, l’attenzione in più. Al GF ho conosciuto Lulù, ma con lei è finita. La fine è arrivata per delle divergenze di vedute che non potevamo superare. In realtà ci abbiamo provato, ma la nostra storia, che resta una bella parentesi, che non ha saputo trovare riscontro nella vita reale”.

Manuel Bortuzzo

Manuel Bortuzzo: l’addio a Lulù

Manuel Bortuzzo è tornato a parlare del suo addio a Lulù Selassié, con cui la storia d’amore si è conclusa ad appena un mese dalla fine del GF Vip 6. La principessa etiope si è sfogata contro i familiari del nuotatore che, secondo lei, avrebbero avuto un ruolo nella sua separazione da Manuel. Il nuotatore nel frattempo è stato avvistato per ben due volte in compagnia della sua ex, Federica Pizzi, e al momento non sembra essere intenzionato a tornare sui propri passi. La vicenda avrà ulteriori sviluppi?

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG