Francesca Sofia Novello, compagna di Valentino Rossi, è tornata a mostrare le sue curve da capogiro a due mesi dalla nascita di sua figlia Giulietta.

Francesca Sofia Novello e Valentino Rossi hanno realizzato il sogno di diventare genitori e, a due mesi dal parto, la modella è tornata a mostrare il suo fisico mozzafiato durante una vacanza a Ibiza con la piccola Giulietta. La Novello ha postato una foto in bianco e nero in cui è ritratta in bikini, e ha fatto il pieno di like tra i fan.

Francesca Sofia Novello: il fisico dopo il parto

A seguito della nascita della piccola Giulietta, Francesca Sofia Novello ha lentamente ripreso ad allenarsi e a seguire un’alimentazione sana che, ad appena 2 mesi dal parto, l’ha aiutata a sfoggiare di nuovo un fisico da urlo. La modella sta trascorrendo alcuni giorni di vacanza a Ibiza insieme alla sua famiglia e alla piccola appena nata, e sembra essere più felice che mai.

Dopo il parto la modella è stata vittima di alcune critiche sui social per aver mostrato il suo fisico “perfetto dopo il parto”. Lei stessa aveva replicato affermando: “Che ipocrisia!! Non capisco il senso di queste polemiche… il mio ‘essere in forma’ non deve sminuire nessuno! Come se avessi una colpa…dovrei quindi nascondermi?”.

