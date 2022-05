Massimiliano Caroletti, marito di Eva Henger, ha rotto il silenzio dopo il grave incidente che li ha visti protagonisti nei giorni scorsi.

Eva Henger e suo marito, Massimiliano Caroletti, sono stati protagonisti di un grave incidente d’auto. La notizia ha rapidamente fatto il giro dei social e, nelle scorse ore, Caroletti ha rotto il silenzio per fornire delucidazioni ai fan in merito alle sue condizioni e a quelle dell’ex attrice (che si troverebbe in un ospedale diverso da quello in cui si trova lui).

“Qui in terapia non mi permettono di rispondere ai tantissimi messaggi ricevuti. Le fratture sono molte di più di quelle scritte dai giornali… ma noi siamo combattenti nati e ne usciremo più forti di prima”, ha scritto Caroletti nelle sue stories, e ancora: “Purtroppo siamo stati travolti da una macchina che ha effettuato un sorpasso impossibile. Grazie infinite per l’affetto! questo post è anche per mia moglie che è stata portata in un ospedale distante 200 km. Daje amore mio, non si molla mai.”

Eva Henger: l’incidente d’auto

Nei giorni scorsi Eva Henger e suo marito sono rimasti coinvolti in un grave incidente d’auto e, attualmente, si trovano entrambi ricoverati in ospedale. Il marito dell’ex attrice ha fatto sapere che avrebbero riportato svariate fratture e al momento non è dato sapere quando potranno lasciare il nosocomio. I due erano in viaggio verso l’Ungheria, dove avrebbero dovuto prendere un cane da regalare alla figlia Jennifer.

In queste ore l’altra figlia di Eva Henger, Mercedesz, è stata travolta da un’ondata di critiche perché nei prossimi giorni approderà all’Isola dei Famosi (nonostante quanto capitato a sua madre). Sui social la sorella Jennifer ha preso le sue difese scrivendo: “Ringrazio tutti quelli che si sono preoccupati ma io non ero in macchina e sto bene. Ora vorrei dire solo di smettere di insultare Memi (Mercedesz Henger, ndr), lei parte per l’Isola ed è vero ma è preoccupatissima come tutti quanti per nostra madre, quindi smettetela di insultarla, grazie a chi lo farà.”

