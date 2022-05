Chiara Nasti e Mattia Zaccagni hanno annunciato via social di essere in attesa del loro primo figlio.

Con enorme entusiasmo Mattia Zaccagni ha annunciato di aspettare un figlio insieme all’influencer Chiara Nasti. Le voci in merito alla presunta gravidanza erano già circolate nei mesi scorsi ma finora i due non avevano confermato la notizia.

“Siamo pieni di felicità e non vediamo l’ora di diventare genitori…ti aspettiamo amore della nostra vita. Ti amo papy”, ha scritto Chiara Nasti in una sua story via social, mentre Zaccagni aveva ufficializzato la notizia della gravidanza durante la partita Spezia – Lazio (dove aveva esultato portando il suo pollice in bocca e mettendo il pallone sotto la maglia).

Chiara Nasti e Mattia Zaccagni hanno confermato che presto saranno genitori e sui social in tanti tra fan, amici e colleghi hanno fatto le congratulazioni alla coppia per la lieta notizia. I due hanno confermato l’inizio della loro liaison a dicembre 2021 e le voci in merito alla gravidanza dell’influencer erano circolate già nelle scorse settimane.

Angela Nasti, sorella dell’influencer, ha esultato via social scrivendo: “Sì, finalmente posso dirlo. Divento zia, non vedo l’ora. Chiara e Mattia mi avete reso la persona più felice del mondo”. Ancora non è dato sapere se il primo bebè della coppia sarà un maschio o una femmina.

