Matilde Gioli si è concessa una vacanza all’insegna dell’avventura e dell’amore insieme al fidanzato, Alessandro Marcucci.

Matilde Gioli è più felice e innamorata che mai e insieme al fidanzato, Alessandro Marcucci, ha deciso di concedersi una vacanza in Islanda, tra paesaggi mozzafiato e avventure inaspettate. L’attrice è più innamorata che mai di quello che era il suo insegnante di equitazione e a Oggi ha confessato:

“E’ il grande amore della mia vita. Ho avuto altre storie, ma lui è l’unico da cui mi sono lasciata raggiungere davvero, l’unico con cui mi sento pronta a fare un figlio, anche subito, anche domani. E’ il mio migliore amico, la mia guida, mi fa ridere da pazzi, adoro l’odore della sua pelle. E sa rassicurarmi quando cado nelle mie paranoie, in certe paure che non riesco a dominare”.

Matilde Gioli in Islanda

Matilde Gioli ha postato sui social alcune foto da sogno della sua vacanza in Islanda in compagnia di Alessandro Marcucci, l’uomo con cui si è detta pronta ad avere presto un figlio. I due si sono conosciuti per caso a Roma quando l’attrice si è recata a una lezione di equitazione durante una pausa dal set. Lei stessa ha dichiarato di essere più innamorata che mai di Marcucci, con cui sogna presto di avere una famiglia tutta sua.

“Mi fa paura essere tradita. Il pensiero che Alessandro possa guardare altrove, preferire un’altra a me. Ogni volta che ha delle ragazze a lezione lo bombardo di domande: ‘C’era una carina?’. E se mi risponde di sì, perché Alessandro è sincero, perché non ha retropensieri, mi innervosisco”, ha dichiarato a Oggi l’attrice.

