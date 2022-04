Anna Tatangelo e Livio Cori si sono detti addio dopo un anno d’amore e il rapper avrebbe rotto il silenzio sul loro addio.

A quanto pare è giunta al capolinea la storia d’amore tra Anna Tatangelo e Livio Cori e, secondo indiscrezioni, la rottura tra i due non sarebbe avvenuta in maniera pacifica. Attraverso il settimanale Oggi il rapper ha fatto sapere che essere associato al nome della cantante sarebbe stato per lui “troppo pesante”, mentre lei al momento ha proferito non proferire parola in merito alla questione.

Sui canali social di Anna Tatangelo sono sparite tutte le foto in cui lei era ritratta insieme al rapper, segno che probabilmente i due non si siano lasciati nel migliore dei modi.

Anna Tatangelo

Livio Cori: le parole sull’addio a Anna Tatangelo

Sarebbe durata appena un anno la relazione tra Anna Tatangelo e Livio Cori che, nei giorni scorsi, hanno annunciato il loro addio. Al momento non è dato sapere perché i due si siano lasciati, ma dai canali social della cantante sono sparite tutte le immagini in cui i due erano ritratti insieme (l’ultima delle quali risalente a poche settimane fa).

“È una persona che mi dà tanto, mi fa stare bene, mi ha cambiato. Quando sei in un periodo particolare in cui tutto sembra difficile, una persona che ti fa sorridere e ti mette di buonumore ti serve per andare avanti”, aveva dichiarato a Verissimo la cantante in merito alla sua storia con il rapper, sbocciata all’indomani del suo addio a Gigi D’Alessio.

