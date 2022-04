Dopo la fine della sua storia con Ross McCall Alessandra Mastronardi sarebbe stata avvistata con un altro uomo.

Alessandra Mastronardi ha un nuovo amore? Secondo indiscrezioni l’attrice sarebbe stata avvistata a Roma con un uomo di cui, al momento, non si conosce l’identità. L’attrice ha da poco archiviato la sua storia con Ross McCall, l’attore britannico con cui si è trasferita a Londra (e con cui si vociferava che sarebbe convolata a nozze).

Il settimanale Diva e Donna ha paparazzato Alessandra Mastronardi in compagnia di un uomo (che si chiamerebbe Giampaolo e che di professione sarebbe un noto dentista) per le vie della Capitale. Al momento non è dato sapere se i due siano fidanzati e in tanti tra i fan della celebre attrice sperano di saperne presto di più.

Di recente Alessandra Mastronardi ha confermato la fine della sua storia con il collega attore Ross McCall, con cui sembrava che fosse intenzionata a sposarsi e con cui era andata a vivere insieme a Londra. “Fortuna che è stata una storia finita nel pieno rispetto di entrambe le parti, senza rancore alcuno e senza nessun tipo di dramma romanzesco, anche perché a quello ci pensano i giornali di gossip a quanto pare”, ha dichiarato l’attrice a Chi in seguito alla rottura dal collega britannico.

