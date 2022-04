Lorella Cuccarini ha replicato agli haters che l’hanno accusata di avere atteggiamenti buonisti con gli allievi di Amici.

Da due anni Lorella Cuccarini è entrata a far parte del cast delle insegnanti di Amici e molti l’hanno accusata di essere buonista con gli allievi della scuola. Dopo esser stata travolta dalle critiche, la Cuccarini ha risposto contro gli haters via social, dove in una sua story ha scritto:

“Sono una persona assolutamente normale. Né buona a tutti i costi, né cattiva. Credo che un prof debba essere un professionista esigente. Al servizio del programma. Cerco di farlo al meglio. Con i ragazzi cerco sempre il dialogo. Li seguo, li supporto, mi metto a disposizione con tutti i consigli possibili. È chiaro che nella fase finale, tutti cerchiamo di mettere in evidenza i punti di forza dei nostri allievi. Fa parte del meccanismo, è evidente. Ma io non alzo mai la voce, non manco di rispetto ai ragazzi e li chiamo sempre per nome“.

Lorella Cuccarini: la replica agli haters

Sui social c’è chi ha accusato Lorella Cuccarini di essere un’insegnante “finta buona” ad Amici e c’è chi invece l’ha criticata per atteggiamenti fin troppo buonisti con i concorrenti. Sulla questione è intervenuta la stessa conduttrice, affermando quale sarebbe il suo punto di vista in merito alla sua partecipazione in qualità di professoressa al programma tv. I fan dei social si accontenteranno della sua spiegazione?

La conduttrice ha anche espresso la sua opinione in merito all’eliminazione di LDA dallo show e ha specificato che, secondo lei, l’artista riuscirà comunque a fare strada nel mondo della musica grazie alle sue capacità.

