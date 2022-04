Fabrizio Corona sarebbe stato denunciato da una donna a cui avrebbe tentato di estorcere denaro minacciando di diffondere un suo video privato.

Nuovi guai hanno travolto Fabrizio Corona che, stando a quanto riporta La Repubblica, sarebbe stato denunciato da una donna sposata a cui avrebbe cercato di estorcere denaro con la minaccia di diffondere un suo video privato. Ivano Chiesa, avvocato di Corona, ha dichiarato a La Repubblica: “Non ha nulla da nascondere e ci sono dei testimoni. Aspetto che venga convocato dalla Procura, così magari evitiamo subito un altro processo ciclopico dall’esito scontato”.

Fabrizio Corona denunciato per estorsione

Secondo La Repubblica e i principali giornali, Fabrizio Corona avrebbe ricevuto un’altra denuncia per estorsione.

Questa volta a sporgerla sarebbe stata una donna sposata, che ha accusato Corona di averla ricattata nel tentativo di estorcerle denaro (l’ex Re dei paparazzi sarebbe stato infatti in possesso di un video privato della donna da lui stesso girato). Sulla questione al momento non sono emerse conferme, e il legale di Fabrizio Corona ha fatto sapere che lui non avrebbe nulla da nascondere. La vicenda avrà ulteriori sviluppi?

L’ex Re dei paparazzi per il momento non ha commentato la questione e ovviamente il nome della donna che l’ha denunciato resta top secret.

