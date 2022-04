Giorgia Soleri – fidanzata di Damiano David – ha fatto chiarezza sul brano dei Maneskin, Coraline, che sarebbe stato da lei ispirato.

Giorgia Soleri ha fatto chiarezza sul brano dei Maneskin Coraline, ispirato – secondo alcuni utenti via social – al suicidio di una sua amica di nome Giulia. Giorgia Soleri ha precisato che il brano non avrebbe a che fare con la vicenda in questione e attraverso Twitter ha scritto:

“Immagino sia divertente speculare su vita, morte e miracoli (nel vero senso delle parole) della gente. Giulia, fortunatamente, è viva e in salute. Gaia è morta buttandosi dal 9 piano, ma Coraline non ha niente a che vedere né con Giulia né con Gaia”, ha scritto nel suo tweet, e ancora: “Damiano andava a scuola a Roma, io Milano. come potrebbe essere la stessa persona? non ho problemi “parla, la gente purtroppo parla” ma non su Gaia”.

Damiano David

Giorgia Soleri: il significato di Coraline dei Maneskin

Giorgia Soleri ha messo a tacere le voci attorno al brano dei Maneskin Coraline che, stando a quanto affermato dallo stesso Damiano David, sarebbe stato da lei ispirato. Molti hanno creduto che il brano fosse ispirato alla storia di un’amica di Giorgia che si è tolta la vita, ma sulla questione la modella è intervenuta smentendo con fermezza la notizia.

“Grazie a te Giorgia che me l’hai fatta scrivere e vivere”, aveva scritto via social Damiano David dopo aver cantato per la prima volta il brano sul palco di Sanremo. Lui e Giorgia Soleri hanno sempre preferito mantenere il massimo riserbo sulla loro vita privata e, in vista dell’uscita del suo primo libro di poesie (La signorina nessuno), la modella ha anche detto:

“Mi preoccupa che le persone leggano le mie poesie per intrufolarsi nella mia relazione con Damiano, e non per quello che scrivo. Ma attenzione, qui non c’è solo lui. Quella che può sembrare una poesia d’amore magari è dedicata a un amico. Ci sono versi sul suicidio di un’amica e sull’aborto; su una relazione tossica di tempo fa: “Le coltellate che mi dai sono io a chiederle”. Sono sicuramente responsabile di quello che ho scritto. Ma non di quello che gli altri ci vogliono leggere.”

