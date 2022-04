Andrea Tacconi, figlio di Stefano Tacconi, ha rotto il silenzio sulle condizioni del padre che è stato colpito da un’ischemia cerebrale.

Nei giorni scorsi Stefano Tacconi è stato colpito da un’ischemia cerebrale e ricoverato in prognosi riservata. Al Corriere della Sera suo figlio Andrea ha svelato alcuni retroscena sullo stato di salute dell’ex sportivo, che a quanto pare riuscirebbe a muovere gli occhi e gli arti: “Oggi segnale molto importante, alla mia frase la juve ha vinto papà ha sollevato le dita in segno di vittoria. Il percorso è lungo ma ce la faremo”, ha dichiarato Andrea Tacconi.

Stefano Tacconi come sta: le parole del figlio

I medici che stanno curando Stefano Tacconi si sono detti “cautamente ottimisti” e il figlio dell’ex sportivo, Andrea, ha svelato come avrebbe reagito suo padre alla notizia della vittoria della Juventus.

Tacconi è stato colto da un improvviso malore mentre si trovava a un evento a Asti e, dopo la corsa in ospedale, è stato ricoverato con prognosi riservata. In queste ore sui social in tanti si sono riversati sui suoi canali con messaggi d’affetto e di solidarietà e molti tra i suoi fan sono in attesa di avere ulteriori aggiornamenti sulle sue condizioni di salute.

