Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi sono pronti a sposarsi? Il sindaco di Portofino ha rotto il silenzio sulla questione.

Di recente Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi hanno acquistato una lussuosa proprietà a Portofino e il sindaco della città, Matteo Vicava, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Nuovo che hanno riacceso il gossip attorno alle presunte nozze tra i due.

“Sarebbe un onore poter celebrare le loro nozze. Può darsi che decidano di sposarsi nella chiesetta di San Sebastiano e di fare la festa nella nuova proprietà. Credo che siano una bellissima famiglia e che il loro legame sia molto forte”, ha dichiarato il sindaco di Portofino.

Silvia Toffanin

Silvia Toffanin e Pier Silvio verso le nozze? L’indiscrezione

Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi hanno acquistato una lussuosa villa a Portofino e, secondo indiscrezioni, i due potrebbero decidere un giorno di sposarsi, magari celebrando l’unione proprio nella lussuosa villa. Al momento sulla questione non vi sono conferme e in passato la conduttrice non ha mai dato adito alle voci in merito al suo ipotetico matrimonio con l’amministrato Mediaset (padre dei suoi due bambini).

La villa acquistata dalla coppia sarebbe costituita da una proprietà di oltre mille metri quadrati, 15 camere da letto, 11 bagni e circondata da un terreno di 1,3 ettari.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG