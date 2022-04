Alex Belli ha svelato che quando Bortuzzo ha annunciato l’addio a Lulù Selassié la principessa etiope si trovava nel suo studio a Milano.

Nei giorni scorsi Manuel Bortuzzo ha annunciato l’addio a Lulù Selassié e per la prima volta Alex Belli – che era insieme ai due al GF Vip 6 – ha svelato che la principessa etiope si trovasse insieme a lui quando il nuotatore ha annunciato la sua decisione a mezzo stampa. Belli ha rivelato che, a suo avviso, Franco Bortuzzo non avrebbe avuto alcun ruolo nella rottura tra i due:

“Quando si sono lasciati lei era da me. Quando lui ha dato la notizia lei era da me in studio a fare le fotografie. Si sono lasciati perché c’erano dei problemi, ma non di questi giorni, vengono da lontano. Ho sentito anche Franco Bortuzzo. Il GF Vip è bello perché è una bolla, una realtà parallela. La prova del nove però è la realtà fuori dal programma. Porti la tua storia fuori, se funziona bene, se non funziona amen“, ha dichiarato l’attore a Pomeriggio 5.

Alex Belli

Alex Belli: l’addio di Lulù e Manuel Bortuzzo

Alex Belli ha svelato alcuni retroscena sull’addio di Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo e ha svelato che, mentre stava scattando delle foto alla principessa etiope e alle sue sorelle nel suo studio milanese, lei e Bortuzzo avrebbero avuto una discussione.

Secondo Belli i problemi tra i due sarebbero legati a delle incongruenze sul modo di vivere, e ha anche precisato che, a suo avviso, Franco Bortuzzo non avrebbe a che fare con l’addio tra i due (a differenza di quanto sostenuto dalla stessa Lulù Selassié).

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG