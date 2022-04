Beatrice Valli e Marco Fantini a Federica Pellegrini e Matteo Giunta: scopriamo quali coppie vip diranno “sì” nel 2022.

Sono tante le coppie vip che hanno deciso di sposarsi nel 2022. Complice un maggior allentamento delle misure anti-Covid, tantissime coppie che erano state costrette a rinviare i loro matrimoni nel 2020 e nel 2021 hanno deciso finalmente di convolare a nozze. Scopriamo di chi si tratta e tutti i dettagli sui loro fiori d’arancio.

Beatrice Valli

Le coppie vip che si sposano nel 2022

Per Beatrice Valli la fatidica proposta è giunta a dicembre 2019 ma poi, a causa dell’emergenza Coronavirus, lei e Marco Fantini hanno dovuto rinviare per ben due anni il loro grande giorno. I due hanno scelto di sposarsi a Capri, il 29 maggio. “Speriamo di non rimandare più”, hanno detto i due, che hanno costantemente aggiornato i fan sui loro preparativi.

Altre attesissime nozze del 2022 sono quelle tra Federica Pellegrini e Matteo Giunta: la Divina aveva inizialmente deciso di rinviare la data del matrimonio a quanto la situazione legata all’emergenza Coronavirus fosse migliorata, ma alla fine si è decisa. Lei e l’allenatore hanno mantenuto il massimo riserbo sulla cerimonia, ma la campionessa non ha mancato di incuriosire i fan svelando di aver scelto il suo abito bianco.

Giorgia Palmas e Filippo Magnini avrebbero dovuto sposarsi a marzo 2020 ma poi, a causa dell’emergenza Coronavirus, si erano visti costretti a rimandare la data delle nozze. La coppia si sposerà a maggio 2022 e la Palmas indosserà l’abito dei suoi sogni: “Il vestito è rimasto lo stesso della prima scelta, l’ho riprovato l’anno scorso, poi l’altro giorno e l’ho riconfermato: non vedo l’ora di farvelo vedere“, aveva dichiarato la showgirl a Verissimo.

Giorgia Palmas

Anche Enrico Brignano e Flora Canto saranno sposi entro la fine del 2022: la fatidica proposta è giunta dopo sette anni d’amore e l’arrivo dei due figli, Martina e Niccolò.

