Da Massimo Troisi a Verdone: scopriamo quali sono stati gli incontri più famosi fatti da Barbara D’Urso sbirciando tra le sue foto “private”.

Barbara D’Urso è senza dubbio una delle conduttrici più famose del piccolo schermo e, nel corso della sua lunga e importante carriera nel mondo dello spettacolo, la conduttrice ha conosciuto alcuni dei volti più famosi del cinema e del piccolo schermo italiano. Scopriamo le foto private della conduttrice accanto ad alcuni dei volti più famosi d’Italia, da Carlo Verdone a Massimo Troisi.

Barbara D’Urso:le foto in compagnia dei suoi amici famosi

Da buona napoletana, Barbara D’Urso non si è fatta mancare un incontro con uno dei volti più celebri del cinema partenopeo: Massimo Troisi. Direttamente dal suo archivio di foto ricordo la conduttrice ha condiviso uno scatto risalente agli anni ’90 dove è ritratta proprio insieme al famoso attore napoletano. “Quanti anni passati con Massimo, tanti, tanti, tanti, tanti, sempre, sempre, sempre insieme”, ha scritto la conduttrice in un post su Instagram dedicato al suo celebre amico scomparso.

Le amicizie nel mondo del cinema non finiscono qui per la conduttrice, che è stata anche una grande amica di Carlo Verdone.

La conduttrice è stata anche amica di Stefano D’Orazio, il batterista dei Pooh tragicamente scomparso nel 2020 dopo essere risultato positivo al Covid.

Tra i volti noti incontrati dalla conduttrice nel corso della sua carriera non poteva mancare anche il celebre Raimondo Vianello, immortalato in uno scatto ironico con la conduttrice (mentre era intento a farle le corna). “Ovviamente io non sapevo che durante la foto mi stesse facendo le corna”, ha dichiarato la conduttrice divertita nella didascalia al suo scatto via social.

Tra gli incontri più importanti fatti dalla D’Urso nel corso della sua carriera vi è senza dubbio quello con la celebre collega Raffaella Carrà, a cui lei ha dedicato un commovente messaggio nel giorno della sua scomparsa.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG